«Необходимо уже сейчас». Для победы Украине не хватает тяжелого вооружения — Маляр

8 июня, 20:15
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Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Он подчеркнула, что у украинской армии есть проффесионализм, мотивация, но не хватает тяжелого вооружения.

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«У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом — армией РФ», — заявила заместитель министра.

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Маляр сказала, что о нуждах армии сообщают и Владимир Зеленский, и Офис президента, и Министерство обороны Украины.

Также в Украине развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.

«Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас», — добавила Маляр.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Военная помощь Тяжелое вооружение Малярия Война России против Украины

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