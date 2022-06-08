«Необходимо уже сейчас». Для победы Украине не хватает тяжелого вооружения — Маляр
Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)
Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
Он подчеркнула, что у украинской армии есть проффесионализм, мотивация, но не хватает тяжелого вооружения.
«У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом — армией РФ», — заявила заместитель министра.
Маляр сказала, что о нуждах армии сообщают и Владимир Зеленский, и Офис президента, и Министерство обороны Украины.
Также в Украине развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.
«Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас», — добавила Маляр.
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