В непризнанном Приднестровье готовили тираж газеты с призывами к Путину «защитить от ВСУ» — ОК Юг

1 мая, 05:58
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Троллейбус в Тирасполе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Троллейбус в Тирасполе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оперативное командование Юг сообщило, что накануне годовщины трагических событий 2 мая в Одессе активизировались попытки втянуть непризнанное Приднестровье в войну.

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Сообщается, что в оккупированной части Молдовы готовили тираж газеты с «призывами к кремлевскому диктатору Владимиру Путину защитить от нападения ВСУ».

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«Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/watch/?v=1025553444999661
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Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".

В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

https://www.youtube.com/watch?v=UYCd1FS-5q4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесса Молдова Приднестровье Война России против Украины

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