В непризнанном Приднестровье готовили тираж газеты с призывами к Путину «защитить от ВСУ» — ОК Юг
Троллейбус в Тирасполе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Оперативное командование Юг сообщило, что накануне годовщины трагических событий 2 мая в Одессе активизировались попытки втянуть непризнанное Приднестровье в войну.
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Сообщается, что в оккупированной части Молдовы готовили тираж газеты с «призывами к кремлевскому диктатору Владимиру Путину защитить от нападения ВСУ».
«Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», — сообщили в командовании.
Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".
В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.
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