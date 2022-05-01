В непризнанном Приднестровье готовили тираж газеты с призывами к Путину «защитить от ВСУ» — ОК Юг 1 мая, 05:58 Цей матеріал також доступний українською Троллейбус в Тирасполе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оперативное командование Юг сообщило, что накануне годовщины трагических событий 2 мая в Одессе активизировались попытки втянуть непризнанное Приднестровье в войну.

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Сообщается, что в оккупированной части Молдовы готовили тираж газеты с «призывами к кремлевскому диктатору Владимиру Путину защитить от нападения ВСУ».

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«Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Оказанием огласки этой провокации действия вражеских сил дискредитированы», — сообщили в командовании.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, были организованы российскими спецслужбами, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начали созывать людей на"военные сборы".

В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

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