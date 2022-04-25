Дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни — Данилов 25 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни.

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Он объяснил, что касается церкви, должны решать миряне.

«Я считаю, что это будут делать миряне (прекращать деятельность русской церкви в Украине — ред.) и они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой,… должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в такие дни (в дни празднования Пасхи — ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они являются сторонниками независимой страны. Я хочу напомнить, … что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться по всем направлениям нашей жизни: в экономике, в политике и в других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать, и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как будет нужно в интересах нашего государства», — заявил он.

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Он отметил, что после всех смертей, убийств и других преступлений, которые совершили оккупанты в Украине, влияние России, начатое Харьковскими соглашениями, должно быть прекращен.

«Потому что этот рашизм, который начал с 2010 года накатываться на нашу Украину, он должен прекратить существование… Именно в 2010 году нашу Украину постигла эта первая беда, когда экономический рашизм начал господствовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения», — отметил Данилов.

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