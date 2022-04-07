Ключевые точки. Сейчас самая сложная ситуация на востоке Украины, оккупанты уничтожают города — МВД 7 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области оккупанты уничтожают города (Фото:REUTERS/Oleksii Kovalov)

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что самая сложная ситуация сейчас на востоке Украины.

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«Сложнейшая ситуация сейчас, это, безусловно, на востоке Украины, это, безусловно, Луганщина, это в районе Рубежного, в районе Попасной…Происходит, по сути, уничтожение городов», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, россияне продолжают делать все то, что они делали ранее в Харькове, Сумах, Чернигове.

«Это уничтожение гражданской инфраструктуры. И, безусловно, это Мариуполь, до сих пор под украинским флагом, который до сих пор воюет», — сказал Денисенко.

Чиновник заявил, что сейчас очень сложна ситуация на направлении в сторону Славянска и Краматорска.

«Это ключевые сейчас точки вообще этого этапа этой войны, и я думаю, по существу, от боев на востоке во многом будут зависеть и результаты, как минимум, этого этапа этой войны», — сказал он.

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