Военные преступления оккупантов. 41 российский военный будет отвечать перед украинским судом — Венедиктова 13 мая, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Генпрокурор Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина готовится начать судебные процессы в отношении 41 российского оккупанта.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«У нас 41 подозреваемый [по делам], где мы будем готовы выходить в суд… все они проходят по ст. 438 УК о военных преступлениях, но [это] разные типы преступлений. Это и бомбардировка гражданской инфраструктуры, и убийство гражданских, и изнасилования, мародерство», — рассказала генпрокурор в эфире всеукраинского телемарафона.



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По словам Венедиктовой, вскоре могут пройти предварительные слушания в отношении еще двух российских оккупантов, которые находятся в Украине, которые бомбили жилые дома.



В среду, 18 мая, в Украине пройдет первое заседание по существу в рамках процесса над российским военным Вадимом Шишмариным, подозреваемым в убийстве мирного жителя в Сумской области. Это первый оккупант, которого будут судить за военное преступление, совершенное после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

1 мая Ирина Венедиктова говорила, что в Украине открыли уже более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

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