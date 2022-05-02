Данилов о сегодняшнем обстреле Одессы: Это должно быть месть за 2 мая 2 мая, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сегодняшний ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.

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В эфире телемарафона он предположил, что сегодняшняя атака российских оккупантов по Одессе может быть местью за 2 мая.

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«Что касается церкви. Там снесло крышу после этой атаки. Есть погибшие и раненые. Это должно быть месть за 2 мая», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил недоумение, почему россияне, которые якобы любят Одессу, начали ее уничтожать.

2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу. Погиб несовершеннолетний.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук говорил, что российские спецслужбы готовила массовые беспорядки и протесты в Одессе ко 2 мая. Украинские спецслужбы задержали ряд подозреваемых.

В Госбюро расследований 2 мая заявили, что задержали доверенных лиц подозреваемого в госизмене экс-нардепа Ильи Кивы, который перед началом полномасштабного вторжения России в Украину сбежал за границу. По данным ГБР, они должны были организовать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков в Одессе с участием майдановцев и антимайдановцев погибли 48 человек. Шестерых застрелили из огнестрельного оружия, большинство погибли при пожаре в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Более 200 человек получили ранения и травмы.

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