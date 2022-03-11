Данилов об угрозе вторжения Беларуси: Опасная ситуация, но мы к этому готовы 11 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие готовы к этому.

В совместном эфире телеканалов 11 марта он сказал, что ситуация находится под контролем.

«Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы», — заявил Данилов.

В СНБО также считают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не дойдет к этому решению.

«Мы думаем, что сам „руководитель“ Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор», — добавил Данилов.

Он также обратился к беларусам и призвал их оставаться дома.

«Я предупреждаю всех белорусов — лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом 200, как отправляется сейчас большое количество российских солдат», — подытожил он.

По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину 11 марта в 21:00.

11 марта в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси возле границы с Украиной.

11 марта в Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси возле границы с Украиной.

Позже в министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны и назвали ее провокацией.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит серию провокаций — удары по ряду населенных пунктов в Беларуси, которые находятся возле украинско-белорусской границы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который ранее распространял неправдивую информацию об Украине, 11 марта заявил Владимиру Путину, что Украина якобы «выстроила позиции для нанесения удара по Беларуси».

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Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

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