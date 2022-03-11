Российские оккупанты уничтожили стадион в Чернигове, договоренностей о зеленом коридоре для эвакуации людей пока нет — глава ОВА 11 марта, 11:07 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты полностью уничтожили стадион в Чернигове (Фото:Вячеслав Чаус/Telegram)

Российские оккупанты уничтожили стадион им. Юрия Гагарина и библиотеку в Чернигове.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Стадион им. Юрия Гагарина, библиотека в городе Чернигов — стратегический военный объект. Это уже агония, они бьют по гражданским объектам», — рассказал он о последствия авиаударов оккупантов.

Чаус также отметил, что пока нет договоренностей с противником об организации зеленого коридора для эвакуации из города детей, женщин и пожилых людей.

«В случае, как только будет договоренность с врагом относительно возможности организации зеленого коридора, мы совместно с городом организуем эвакуацию людей. На сегодня таких договоренностей нет», — добавил он.

Чаус подчеркнул, что для организации эвакуации необходимы гарантии от российских войск не обстреливать колонны.

«На сегодня более безопасно находиться в подвале, чем в автобусе ехать на встречу смерти», — резюмировал он.

10 марта почти весь Чернигов остался без тепла и газа. 11 марта город остался без воды из-за атак оккупантов. Это один из наиболее пострадавших городов во время войны России против Украины.

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали двое украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.