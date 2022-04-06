ВСУ освободили от оккупантов Осокоровку в Херсонской области — Генштаб
Украинские защитники в Буче Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 6 апреля, на 42-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 6 апреля
Главное из сводки Генштаба:
- российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины с целью установить контроль над Донецкой и Луганской областями, перегруппировывают войска, проводят разведку и пытаются закрепиться на админграницах Херсонской области;
- основные усилия врага сосредоточены на наступлении с целью прорыва обороны украинских защитников на Донецком направлении, также оккупанты пытаются взять под полный контроль Мариуполь, продолжают его штурм и активно используют авиацию;
- на Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков, преимущественно ночью обстреливают город из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе Изюма противник не проводил активные боевые действия;
- чтобы повысить оперативность переброски военных грузов, враг начал использовать железную дорогу: зафиксировано прибытие эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки в россии на станцию Купянск в Украине;
- на Донецком и Луганском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на боях в районе Попасной и Рубежного;
- оккупанты продолжают артиллерийский обстрел в районах Кременной, Песков, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Марьинка и Красногоровка. Противник пытался идти на штурм в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого, но не достиг успеха;
- заканчивается перегруппировка и восстановление боеспособности подразделений центрального военного округа, которые вывели в Брянскую и Курскую области. Также оккупанты готовятся перебросить подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область;
- на Южнобугском направлении противник продолжает обстреливать Щербаки, Камышеваху, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенку и Гуляйполе;
- благодаря наступлению ВСУ оккупанты потеряли контроль над Осокоровкой Херсонской области;
- украинские защитники продолжают удерживать рубежи и освобождать территории от российских оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 18600 человек личного состава, 684 танков, 107 РСЗО, 150 самолетов и не только.
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