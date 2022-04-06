ВСУ освободили от оккупантов Осокоровку в Херсонской области — Генштаб 6 апреля, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники в Буче Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 6 апреля, на 42-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Главное из сводки Генштаба:

российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины с целью установить контроль над Донецкой и Луганской областями, перегруппировывают войска, проводят разведку и пытаются закрепиться на админграницах Херсонской области;

основные усилия врага сосредоточены на наступлении с целью прорыва обороны украинских защитников на Донецком направлении, также оккупанты пытаются взять под полный контроль Мариуполь, продолжают его штурм и активно используют авиацию;

на Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать Харьков, преимущественно ночью обстреливают город из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе Изюма противник не проводил активные боевые действия;

чтобы повысить оперативность переброски военных грузов, враг начал использовать железную дорогу: зафиксировано прибытие эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки в россии на станцию Купянск в Украине;

на Донецком и Луганском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на боях в районе Попасной и Рубежного;

оккупанты продолжают артиллерийский обстрел в районах Кременной, Песков, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Марьинка и Красногоровка. Противник пытался идти на штурм в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого, но не достиг успеха;

заканчивается перегруппировка и восстановление боеспособности подразделений центрального военного округа, которые вывели в Брянскую и Курскую области. Также оккупанты готовятся перебросить подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область;

на Южнобугском направлении противник продолжает обстреливать Щербаки, Камышеваху, Новоданиловку, Малую Токмачку, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенку и Гуляйполе;

благодаря наступлению ВСУ оккупанты потеряли контроль над Осокоровкой Херсонской области;

украинские защитники продолжают удерживать рубежи и освобождать территории от российских оккупантов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 18600 человек личного состава, 684 танков, 107 РСЗО, 150 самолетов и не только.

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