Россия перебросила в Белгородскую область до 40 вертолетов — Генштаб
Житель Ирпеня Киевской области в своем доме, разрушенном российскими обстрелами, 4 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 4 мая, на 70-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Война России против Украины — главные события 4 мая
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- российские оккупанты продолжают наступление на востоке, пытаются нарастить темпы и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях. Противник перегруппировывается, усиливает свои войска, наращивает силы и материально-техническое обеспечение;
- россияне активизировали ракетно-бомбовые удары, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру Украины;
- на Слобожанском направлении противник продолжает авиаудары и артобстрелы Харькова, в Валуйском районе Белгородской области россияне развернули вспомогательный пункт управления 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. Также оккупанты перебрасывают личный состав из Белгородской области;
- враг ведет наступление в направлении Изюм-Барвенково, обстреливает из артиллерии позиции украинских защитников в районах Грушевахи, Новой Дмитровки и Курульки. В Белгородской области возле границы с Украиной находятся до 40 ударных и транспортных вертолетов противника Ми-24 и Ми-8;
- на Донецком направлении основные усилия оккупантов направлены на наступление на Лиман, Орехово, Попасную, Великую Новоселку, Гуляйполе, Камышеваху и Орехов. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались закрепиться в Александровке;
- на Северодонецком направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Воеводовки, на Попаснянском — тоже безуспешно хотели расширить контроль над селом Орехово;
- российские оккупанты обстреливают позиции украинских войск почти по всей линии столкновения, наносят авиаудары в районе Авдеевки, Мариуполя, Северодонецка, Краматорска и Гуляйполя;
- россияне продолжают блокировать подразделения украинских защитников в районе Азовстали. В отдельных районах противник возобновил наступление при поддержке авиации и пытался взять под контроль территорию завода, успеха не имел;
- На Новопавловском направлении оккупанты пытались штурмовать Новоселку, понесли потери и отступили;
- на Южнобугском и Таврийском направлениях враг ведет бои, пытаясь удержать занятые территории и создать условия для развития наступления в направлениях Херсон-Николаев и Херсон-Кривой Рог;
- в Гомельской области наращивают систему противовоздушной обороны и провели тренировку подразделений РЭБ. В Генштабе не исключают, что в районах возле госграницы Украины могут проводить демонстрационные и провокационные действия;
- в районе украинско-российской границы возле Козино Курской области россияне удерживают подразделения из состава 90-й танковой дивизии центрального военного округа. Возможно, оккупанты активизируют обстрелы Сумской области из этого района;
- в Черном море находится три носителя крылатых ракет Калибр, не исключено, что Россия использует их для ракетных ударов по территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 24 500 человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и так далее.
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