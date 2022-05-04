Россия перебросила в Белгородскую область до 40 вертолетов — Генштаб 4 мая, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Житель Ирпеня Киевской области в своем доме, разрушенном российскими обстрелами, 4 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 4 мая, на 70-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на востоке, пытаются нарастить темпы и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей , а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях. Противник перегруппировывается, усиливает свои войска, наращивает силы и материально-техническое обеспечение;



, а также развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях. Противник перегруппировывается, усиливает свои войска, наращивает силы и материально-техническое обеспечение; россияне активизировали ракетно-бомбовые удары , чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру Украины;

, чтобы уничтожить транспортную инфраструктуру Украины; на Слобожанском направлении противник продолжает авиаудары и артобстрелы Харькова, в Валуйском районе Белгородской области россияне развернули вспомогательный пункт управления 36-й общевойсковой армии восточного военного округа. Также оккупанты перебрасывают личный состав из Белгородской области;

36-й общевойсковой армии восточного военного округа. Также оккупанты перебрасывают личный состав из Белгородской области; враг ведет наступление в направлении Изюм-Барвенково , обстреливает из артиллерии позиции украинских защитников в районах Грушевахи, Новой Дмитровки и Курульки. В Белгородской области возле границы с Украиной находятся до 40 ударных и транспортных вертолетов противника Ми-24 и Ми-8;

, обстреливает из артиллерии позиции украинских защитников в районах Грушевахи, Новой Дмитровки и Курульки. В Белгородской области противника Ми-24 и Ми-8; на Донецком направлении основные усилия оккупантов направлены на наступление на Лиман, Орехово, Попасную, Великую Новоселку, Гуляйполе, Камышеваху и Орехов . На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались закрепиться в Александровке;

. На Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались закрепиться в Александровке; на Северодонецком направлении россияне безуспешно пытались наступать в направлении Воеводовки, на Попаснянском — тоже безуспешно хотели расширить контроль над селом Орехово;

российские оккупанты обстреливают позиции украинских войск почти по всей линии столкновения, наносят авиаудары в районе Авдеевки, Мариуполя, Северодонецка, Краматорска и Гуляйполя ;

; россияне продолжают блокировать подразделения украинских защитников в районе Азовстали . В отдельных районах противник возобновил наступление при поддержке авиации и пытался взять под контроль территорию завода, успеха не имел ;

. В отдельных районах противник возобновил наступление при поддержке авиации и ; На Новопавловском направлении оккупанты пытались штурмовать Новоселку, понесли потери и отступили ;

; на Южнобугском и Таврийском направлениях враг ведет бои, пытаясь удержать занятые территории и создать условия для развития наступления в направлениях Херсон-Николаев и Херсон-Кривой Рог ;

; в Гомельской области наращивают систему противовоздушной обороны и провели тренировку подразделений РЭБ. В Генштабе не исключают, что в районах возле госграницы Украины могут проводить демонстрационные и провокационные действия;

в районе украинско-российской границы возле Козино Курской области россияне удерживают подразделения из состава 90-й танковой дивизии центрального военного округа. Возможно, оккупанты активизируют обстрелы Сумской области из этого района;

в Черном море находится три носителя крылатых ракет Калибр, не исключено, что Россия использует их для ракетных ударов по территории Украины.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 24 500 человек личного состава, 1077 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и так далее.

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