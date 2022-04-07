Отступившие в Беларусь российские оккупанты пытаются отвлекать внимание украинских защитников — Минобороны 7 апреля, 18:22 Цей матеріал також доступний українською Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты, вероятно, пытаются оттянуть часть украинских подразделений к границе Украины и Беларуси.

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Во время брифинга в Медиа Центре Украина Мотузяник сказал, что вероятность привлечения белорусской армии к полномасштабной агрессии против Украины сохраняется. Чтобы скрыть действия россиян в граничащих с Украиной районах, белорусский режим Александра Лукашенко ввел ограничения на передвижения населения.



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Также спикер Минобороны отметил, что много российских подразделений вывели на территорию Беларуси, чтобы возобновить боеспособность:

«Очевидно, российская армия, проводя там демонстрационные действия, пытается оттянуть часть украинских подразделений с других направлений, чтобы они постоянно находились в районе украинско-белорусской границы в готовности к возможному наступлению».

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся к наступлению на востоке Украины и проводят перегруппировку. На Волынском направлении россияне могут продолжить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

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