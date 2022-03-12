Оккупанты перегруппировываются под Киевом и стягивают резервы к Сумам — Генштаб 12 марта, 01:38 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 00:00 субботы, 12 марта, по итогам 16 дней полномасштабной войны России против Украины.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано:



российские войска нанесли авиаудары по пограничным населенным пунктам Копани, Бухличи и Верхний Теребежов на белорусской территории, чтобы втянуть белорусскую армию в войну против Украины. В результате провокационных действий оккупантов никто не пострадал;

на Полесском направлении оккупанты не наступают, удерживают рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. Оккупанты пытались возобновить боеспособность и перегрупировывали войска;

на Северском направлении враг пытается наступать в полосе н.п. Зазимье и Вишенки, на отдельных участках — с частичным успехом;

на Слобожанском направлении силы противника сосредоточены в районе Северодонецка, Сватового, Купянска, Великой Писаревки, Московского Бобрика, Лебедина, но россияне не переходят в активное наступление. Резервы оккупантов перемещают к Сумам;

на Донецком и Таврийском направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка;

на Южнобугском направлении российские войска удерживают ранее захваченный рубеж;

отдельные подразделения оккупантов закрепились в районах н.п. Степовое, Щербаки;

Россия запустила не менее десяти крылатых ракет по объектам в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске.

«Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги. Вооруженные Силы Украины в сотрудничестве с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам потери в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию», — подытожили в Генштабе.

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