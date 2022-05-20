«Мы исполнили свой долг». Родные защитников Мариуполя рассказали, что бойцы написали перед выходом из Азовстали 20 мая, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жены пограничника и морского пехотинца, находившиеся в окружении Азовстали, обнародовали их сообщения, написанные перед выходом из металлургического комбината.

Тексты сообщений были обнародованы в пятницу во время пресс-конференции в Стамбуле, сообщает Укринформ.

Украинский пограничник, который находился на Азовстали, в своем обращении написал, что главная задача для него — сохранить жизнь своим побратимам.

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«Мы исполнили свой долг до конца и выходим с завода непобежденными и с гордо поднятой головой. Сохранение жизни наших собратьев — это приоритет и главная наша задача в сложной ситуации, в которой мы оказались. Уверены в дальнейшей поддержке нашего контингента правительством Украины и всем цивилизованным миром. Слава Украине», — написал он.

Жена морского пехотинца рассказала, что ее муж долгое время не выходил на связь, и у нее не было информации о нем.

«Мы сдаемся. Когда теперь выйду на связь и выйду ли вообще — не знаю», — написал морской пехотинец.

Жены и мама защитников Мариуполя обратились в мировое сообщество и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с просьбой помочь, чтобы после выхода из Азовстали сохранить жизнь украинских военных.

Завод Азовсталь стал последним оплотом обороны украинских войск в Мариуполе после того, как большая часть территории города перешла под контроль российских военных.

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории Азовстали украинских военных.



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