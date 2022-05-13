Возросло число раненных в результате авиаудара оккупантов по Новгород-Северскому 13 мая, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атаковали Новгород-Северский 12 мая (Фото:ГСЧС)

Советник главы Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван заявил, что количество раненных в результате авиаудара оккупантов по Новгород-Северскому возросло до 19 человек.

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Он напомнил, что в результате удара по центру города была повреждена также местная больница, в которой лечат раненных.

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В оперативном командовании Север отметили, что удары наносились самолетами Су-30СМ.

Целями вражеской авиации стали местная школа и интернат.

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