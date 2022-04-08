Обстрел вокзала в Краматорске: число погибших возросло до 52 человек, еще 109 пострадали

8 апреля, 23:54
Цей матеріал також доступний українською
Обстрел Краматорска, 8 апреля (Фото:Нацполиция)

Обстрел Краматорска, 8 апреля (Фото:Нацполиция)

По состоянию на вечер 8 апреля в результате обстрела российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 — получили ранения.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что эти «цифры будут неизбежно расти».

Кириленко также добавил, что в пятницу, 8 апреля, в Авдеевке россияне убили пять гражданских, в том числе целую семью из четырех человек.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

Еще один человек погиб в Угледаре. Кроме раненых в Краматорске, в области еще четыре человека получили ранения: двое в Авдеевке, один в Красногоровке и один в Угледаре.

При этом украинская сторона продолжает получать информацию о погибших в Мариуполе, однако точное число назвать на данный момент невозможно. Это касается и Волновахи.

В пятницу утром, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Сообщалось о попадании двух ракет Точка-У.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Краматорск Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X