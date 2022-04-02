Ракетный удар по Николаевской ОГА — число погибших возросло до 31 человека 2 апреля, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Николаевской ОГА (Фото:ГСЧС)

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщила, что в больнице умер еще один пострадавший во время ракетного обстрела здания ОГА в Николаеве.



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Общее число погибших составляет 31 человек.

«По состоянию на 20:00 1 апреля продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел погибших на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации. Из-под завалов деблокированы тела погибших 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице», — сообщили в ГСЧС.

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Спасатели делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия удара.



29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.

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