«Не смешно, но весело». Арестович сообщил о 16-ом ударе по позициям оккупантов в Чернобаевке

18 апреля, 02:00
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в 16-ый раз уничтожили скопление российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

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Он отметил, что атака велась по РСЗО оккупантов и складам с ракетными боеприпасами.

«Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала Чернобаевка таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля „операцией“ генерала Дворникова. Не смешно, но весело», — заявил Арестович.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5385277218202981

Перед заявлением Арестовича о взрывах вблизи Херсона сообщили в местных пабликах и в украинских СМИ.

14 апреля ВСУ нанесли 15-й удар по Чернобаевке. Был уничтожен склад с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины Чернобаевка

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