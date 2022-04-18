«Не смешно, но весело». Арестович сообщил о 16-ом ударе по позициям оккупантов в Чернобаевке
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в 16-ый раз уничтожили скопление российских войск в Чернобаевке Херсонской области.
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Он отметил, что атака велась по РСЗО оккупантов и складам с ракетными боеприпасами.
«Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала Чернобаевка таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля „операцией“ генерала Дворникова. Не смешно, но весело», — заявил Арестович.
Перед заявлением Арестовича о взрывах вблизи Херсона сообщили в местных пабликах и в украинских СМИ.
14 апреля ВСУ нанесли 15-й удар по Чернобаевке. Был уничтожен склад с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ.
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