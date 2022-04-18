«Не смешно, но весело». Арестович сообщил о 16-ом ударе по позициям оккупантов в Чернобаевке 18 апреля, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в 16-ый раз уничтожили скопление российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Он отметил, что атака велась по РСЗО оккупантов и складам с ракетными боеприпасами.

«Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала Чернобаевка таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля „операцией“ генерала Дворникова. Не смешно, но весело», — заявил Арестович.



Видео дня

Перед заявлением Арестовича о взрывах вблизи Херсона сообщили в местных пабликах и в украинских СМИ.



14 апреля ВСУ нанесли 15-й удар по Чернобаевке. Был уничтожен склад с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ.



Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.