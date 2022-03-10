Оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. Чернигов остался без отопления и газа

10 марта, 10:50
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Чернигов после обстрела оккупантами (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Чернигов после обстрела оккупантами (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Чернигова, почти весь город находится без газа и отопления.

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

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«Мы пережили очередную ночь. Враг наносил ракетный и авиаудары по городу Чернигов. Бьют по гражданской инфраструктуре. Соотвественно сегодня город Чернигов почти весь находится без газа и отопления. Надеюсь, что это ненадолго», — сказал он.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3107997969464537
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Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проводит встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Чернигов Война России против Украины

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