Больные при +10° лежат в коридоре. Российские войска обстреляли больницу в Чернигове 20 марта, 03:25 Цей матеріал також доступний українською В Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды (Фото:ГСЧС)

Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове, который страдает от гуманитарной катастрофы.



В эфире телеканалов 19 марта мэр города Владислав Атрошенко заявил, что в Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды.

«Опорная вторая больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои… Выбиты все стекла и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10−11 градусов Цельсия», — добавил Атрошенко.

Видео дня

Городской голова Чернигова сравнил бомбардировки России с фашистскими бомбардировками 23−26 августа 1941 года.

По его словам, за все время боевых действий не было организовано ни одного официального гуманитарного коридора, поэтому люди выезжают тропами, которые, утверждает он, существуют сутки, а затем меняются.

Ранее спутники Maxar Technologies сделали снимки Мариуполя, Чернигова и пригорода Киева. где можно увидеть разрушенные города и позиции оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.