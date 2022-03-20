Больные при +10° лежат в коридоре. Российские войска обстреляли больницу в Чернигове

20 марта, 03:25
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В Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды (Фото:ГСЧС)

В Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды (Фото:ГСЧС)

Войска РФ обстреляли больницу в Чернигове, который страдает от гуманитарной катастрофы.

В эфире телеканалов 19 марта мэр города Владислав Атрошенко заявил, что в Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды.

«Опорная вторая больница подверглась бомбардировке, потому что находится на окраине города, где ведутся бои… Выбиты все стекла и прооперированные больные лежат в коридорах при температуре +10−11 градусов Цельсия», — добавил Атрошенко.

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Городской голова Чернигова сравнил бомбардировки России с фашистскими бомбардировками 23−26 августа 1941 года.

По его словам, за все время боевых действий не было организовано ни одного официального гуманитарного коридора, поэтому люди выезжают тропами, которые, утверждает он, существуют сутки, а затем меняются.

Ранее спутники Maxar Technologies сделали снимки Мариуполя, Чернигова и пригорода Киева. где можно увидеть разрушенные города и позиции оккупантов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Чернигов Владислав Атрошенко Война России против Украины

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