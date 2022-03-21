Гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще более 8 тысяч человек

21 марта, 23:22
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Эвакуация в Украине (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

Эвакуация в Украине (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

В понедельник, 21 марта, из восьми согласованных гуманитарных коридоров не сработал только один. Всего удалось эвакуировать 8 057 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье добрались 3 007 человек, всем оказывается необходимая помощь.

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До Бердянска смогли добраться 26 автобусов. Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселков Мелекино и Никольское, состоится завтра с 09:00 до 11:00.

Из Запорожья также будут направлены еще 27 автобусов.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха.

В Киевской области эвакуировано 4 750 человек, доставлена гуманитарная помощь в Ворзель и Бучу. Однако из села Козаровичи в Вышгород не удалось эвакуировать людей: оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти.

В Луганской области коридорами из городов Лисичанск, Северодонецк и Горское в Бахмут эвакуированы 300 человек. В эти населенные пункты доставили более 200 тонн гуманитарной помощи.

Верещук сообщила, что 21 марта освободили водителей и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить груз в город Волчанск Харьковской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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