Чехия передала Украине понтонные мосты для сообщения с освобожденными территориями 10 июня, 23:17 Цей матеріал також доступний українською Понтонные мосты от Чехии (Фото:Укравтодор)

Украина получила от Чехии два понтонных моста для сообщения с деоккупированными территориями. Каждый из них длиной 36 метров.

Об этом сообщает Укравтодор.

По информации ведомства, главной преградой для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями являются уничтоженные мосты. Укравтодор вместе с отечественными подрядчиками может расчистить дорогу от остатков сожженной военной техники, автомобилей, деревьев и мусора. Но для возведения временных мостов не хватает материалов и оборудования.

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«Помочь решить эту проблему вызвалась Чехия. Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала Укравтодору понтонные мосты. Речь идет о двух конструкциях длиной 36 метров каждая», — отмечают в ведомстве.

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