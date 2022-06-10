Чехия передала Украине понтонные мосты для сообщения с освобожденными территориями

10 июня, 23:17
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Понтонные мосты от Чехии (Фото:Укравтодор)

Понтонные мосты от Чехии (Фото:Укравтодор)

Украина получила от Чехии два понтонных моста для сообщения с деоккупированными территориями. Каждый из них длиной 36 метров.

Об этом сообщает Укравтодор.

По информации ведомства, главной преградой для восстановления логистического сообщения с деоккупированными территориями являются уничтоженные мосты. Укравтодор вместе с отечественными подрядчиками может расчистить дорогу от остатков сожженной военной техники, автомобилей, деревьев и мусора. Но для возведения временных мостов не хватает материалов и оборудования.

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«Помочь решить эту проблему вызвалась Чехия. Администрация государственных материальных резервов Чешской Республики передала Укравтодору понтонные мосты. Речь идет о двух конструкциях длиной 36 метров каждая», — отмечают в ведомстве.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/pfbid0AKDuPMhbXqzeTRMk7JWvQSEphYA4CSsTMJ3QVThJWNrRDvdHr2GuP3PK26zwZz1xl
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Российская агрессия Укравтодор Война России против Украины

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