Часть Киевской области проверят на радиацию из-за оккупантов, вторгшихся из Зоны отчуждения 7 июня, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)

В Киевской области на территории Иванковской территориальной общине проведут проверку на радиационное загрязнение из-за оккупантов, вторгшихся в Украину из Зоны отчуждения.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Местных с Иванковской ОТГ на чьих усадьбах находились оккупанты просят предоставить запрос на радиационное обследование.

Видео дня

Обследуются только территории, на которых было проведено разминирование.

Радиационное обследование будет бесплатным для жителей общины.

Даты проведения обследования объявят позже.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.



По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.



2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.