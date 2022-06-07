Часть Киевской области проверят на радиацию из-за оккупантов, вторгшихся из Зоны отчуждения

7 июня, 21:22
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Чернобыльская АЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)

Чернобыльская АЭС (Фото:НВ / Александр Медведев)

В Киевской области на территории Иванковской территориальной общине проведут проверку на радиационное загрязнение из-за оккупантов, вторгшихся в Украину из Зоны отчуждения.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Местных с Иванковской ОТГ на чьих усадьбах находились оккупанты просят предоставить запрос на радиационное обследование.

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Обследуются только территории, на которых было проведено разминирование.

Радиационное обследование будет бесплатным для жителей общины.

Даты проведения обследования объявят позже.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

https://www.youtube.com/watch?v=pIlroe-F-AU

Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Зона отчуждения Война России против Украины

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