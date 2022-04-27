Вернулся с оккупантами. Бывшего военнослужащего ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

27 апреля, 21:16
Цей матеріал також доступний українською
Бывшего военнослужащего ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы (Фото:Офис генпрокурора)

Бывшего военнослужащего ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы (Фото:Офис генпрокурора)

Поддержи НВ

Военнослужащего Вооруженных сил Украины осудили за государственную измену на 14 лет. В 2014 году мужчина предал ВСУ и 25 февраля вернулся в Украину с армией оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Признали виновным в государственной измене и дезертирстве бывшего военнослужащего ВСУ, которого взяли в плен в составе вооруженных сил РФ (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

Видео дня

Бывший украинский военнослужащий в 2014 году изменил присяге, отказавшись выполнить приказ о передислокации военной части с полуострова и поступил на службу в ВС РФ. Через восемь лет — 25 февраля 2022 года вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, которые вошли в город Новая Каховка Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY

В частности, он и еще два бывших украинских военных были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ.

В судебном разбирательстве в отношении второго бывшего военнослужащего ВСУ стороны перешли к дебатам. Судебное разбирательство в отношении третьего еще не назначено.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Государственная измена Приговор Оккупация Крыма Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X