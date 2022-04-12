Еще рано говорить, была ли в Мариуполе химическая атака — ОВА 12 апреля, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Мариуполя, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что еще рано говорить, была ли химатака в Мариуполе.

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Он подчеркнул, что пока неизвестно, какое именно вещество россияне сбросили с беспилотника.

«Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли нападение классифицировать как химическую атаку», — заявил он.

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Кириленко напомнил, что россияне скрывают следы своих преступлений в Мариуполе и используют мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских.

По данным ОВА, число погибших там идет на тысячи.

При этом заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что это была химическая атака.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

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