Украинское наступление обречено на успех — военный эксперт

16 мая, 16:01
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Учеения украинских военных в Черниговской области, 15 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Учеения украинских военных в Черниговской области, 15 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV заверил, что украинское наступление обречено на успех.

В эфире Radio NV Нарожный констатировал, что уровень 200 тысяч российских военных, которые находятся на фронте в Украине, значительно ниже уровня тех, которые принимали участие во вторжении год назад.

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https://www.youtube.com/watch?v=0mIBkKNSS7s&t=3s

«Именно поэтому с большой вероятностью украинское наступление, оно обречено на успех. Почему? Потому что наши бойцы, что у нас происходит? Мы получаем западное оружие, мы получили огромный ленд-лиз от россиян, под Херсоном в первую очередь <...> и наши бойцы готовятся, проходят учения», — заявил он.

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Военный эксперт подчеркнул, что украинское войско не деградирует, а его опыт становится больше, а также оно получает новейшие образцы техники.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Украине нужно еще немного времени для начала контрнаступления — защитники ждут оружие от союзников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну до зимы.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины радио NV

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