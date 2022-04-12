В МИД Британии начали проверку информации о химической атаке в Мариуполе

12 апреля, 02:09
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенный жилой дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный жилой дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о начале «срочной работы с партнерами» по проверке информации об использовании российскими оккупантами химического оружия в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

«Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа», — сообщила глава МИД.

Видео дня
https://twitter.com/trussliz/status/1513636563405713416
Читайте также:

Вероятность применения Россией химоружия по-прежнему высока (Фото:stokkete/depositphotos) Признаки, первая помощь и эвакуация. Эксперты рассказали, что делать тем, кто находится в зоне применения химического оружия

Вечером 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Ранее в этот день Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться к химическим войскам».

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.

Лидер Азова Андрей Билецкий заявил, что в Мариуполе пострадали три человека.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Мариуполь Химическое оружие Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X