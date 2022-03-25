Украинская армия атакует важные цели оккупантов на захваченных территориях — Минобороны Британии
Уничтоженный корабль оккупантов Орск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Министерство обороны Великобритании сообщает, что украинские военные начали наносить удары по «важным целям» российских оккупантов на временно захваченных территориях.
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В частности, в Минобороны отметили удар по десантным кораблям и уничтожение склада боеприпасов в Бердянске.
Британские военные считают, что если такие удары продолжатся, то у оккупантов возникнут проблемы с обеспечением и им будет тяжело наступать.
Напомним, в Бердянске утром, 24 марта, был уничтожен большой десантный корабль Орск.
В результате взрыва были повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар с топливом на 3000 тонн.
Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов, уточняли в пресс-службе ВМС ВСУ.
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