Украинская армия атакует важные цели оккупантов на захваченных территориях — Минобороны Британии

25 марта, 04:06
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Уничтоженный корабль оккупантов Орск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженный корабль оккупантов Орск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Министерство обороны Великобритании сообщает, что украинские военные начали наносить удары по «важным целям» российских оккупантов на временно захваченных территориях.

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В частности, в Минобороны отметили удар по десантным кораблям и уничтожение склада боеприпасов в Бердянске.

Британские военные считают, что если такие удары продолжатся, то у оккупантов возникнут проблемы с обеспечением и им будет тяжело наступать.

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Напомним, в Бердянске утром, 24 марта, был уничтожен большой десантный корабль Орск.

В результате взрыва были повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар с топливом на 3000 тонн.

Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов, уточняли в пресс-службе ВМС ВСУ.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Бердянск Война России против Украины

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