Украинская армия атакует важные цели оккупантов на захваченных территориях — Минобороны Британии 25 марта, 04:06 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный корабль оккупантов Орск (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Министерство обороны Великобритании сообщает, что украинские военные начали наносить удары по «важным целям» российских оккупантов на временно захваченных территориях.

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В частности, в Минобороны отметили удар по десантным кораблям и уничтожение склада боеприпасов в Бердянске.

Британские военные считают, что если такие удары продолжатся, то у оккупантов возникнут проблемы с обеспечением и им будет тяжело наступать.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gJ1oY9fUqu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022

Напомним, в Бердянске утром, 24 марта, был уничтожен большой десантный корабль Орск.

В результате взрыва были повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар с топливом на 3000 тонн.

Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов, уточняли в пресс-службе ВМС ВСУ.

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