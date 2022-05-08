Командир Азова: Мы совершенно осознанно пошли в котел в Мариуполе, что позволило переломить ситуацию в пользу Украины

8 мая, 14:38
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Украинский защитник в Мариуполе (Фото:AP Photo/Mstyslav Chernov)

Украинский защитник в Мариуполе (Фото:AP Photo/Mstyslav Chernov)

Бойцы полка Азов в Мариуполе сознательно оказались в ситуации котла и сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы российских войск.

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Об этом командир полка Азов Денис Прокопенко (друг Редис) заявил в интервью УП.

«Мы абсолютно сознательно пошли в этот котел. Понимая, что согласно плану обороны нужно будет вести круговую оборону в городе, и оно, собственно, так и произошло», — отметил он.

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Друг Редис считает, что бойцы Азова внесли весомый вклад для перелома ситуации в целом в Украине и оттянули на себя большую группировку сил противника, чтобы ослабить давление на других направлениях.

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«Это позволило Украине получить вооружение от западных партнеров, перегруппироваться и действовать более эффективно», — добавил Прокопенко.

https://www.youtube.com/watch?v=GmRWPOoESGQ

С 1 по 7 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали цивильным покинуть территорию завода.

В то же время, Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Полк Азов Война России против Украины

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