Немыслимые преступления. Боррель призвал наказать оккупантов-насильников

20 мая, 23:54
Цей матеріал також доступний українською
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверен в том, что необходимо привлечь к ответственности российских оккупантов, которые совершали насилие в Украине.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Он сообщил, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы искоренить такие случаи в будущем.

«Из освобожденных регионов Украины поступают сообщения о немыслимых преступлениях. Сексуальное насилие как средство борьбы с женщинами и детьми среди зверств, совершенных российскими войсками. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.

Видео дня
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1527738372558561282
Читайте также:
Что делать, если вы или ваши родные стали жертвой сексуального насилия

В освобожденных от российских оккупантов селах и городах Украины зафиксированы массовые случае насилия российскими военными.

В частности, после бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных, изнасилованных и убитых россиянами мирных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=lYdqS2c0k6A
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Насилие Война в Украине Жозеп Боррель Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X