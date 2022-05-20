Немыслимые преступления. Боррель призвал наказать оккупантов-насильников
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверен в том, что необходимо привлечь к ответственности российских оккупантов, которые совершали насилие в Украине.
Война России против Украины — главные события 20 мая
Он сообщил, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы искоренить такие случаи в будущем.
«Из освобожденных регионов Украины поступают сообщения о немыслимых преступлениях. Сексуальное насилие как средство борьбы с женщинами и детьми среди зверств, совершенных российскими войсками. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.
В освобожденных от российских оккупантов селах и городах Украины зафиксированы массовые случае насилия российскими военными.
В частности, после бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных, изнасилованных и убитых россиянами мирных жителей.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.