Немыслимые преступления. Боррель призвал наказать оккупантов-насильников 20 мая, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверен в том, что необходимо привлечь к ответственности российских оккупантов, которые совершали насилие в Украине.



Война России против Украины — главные события 20 мая

Он сообщил, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы искоренить такие случаи в будущем.

«Из освобожденных регионов Украины поступают сообщения о немыслимых преступлениях. Сексуальное насилие как средство борьбы с женщинами и детьми среди зверств, совершенных российскими войсками. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил Боррель.

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В освобожденных от российских оккупантов селах и городах Украины зафиксированы массовые случае насилия российскими военными.

В частности, после бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных, изнасилованных и убитых россиянами мирных жителей.

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