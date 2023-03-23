Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской и Луганской областях — Генштаб 23 марта, 20:42 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 23 марта, на 393-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты нанесли два авиа- и два ракетных удара, 18 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня. Уровень ракетной угрозы остается высоким по всей Украине;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, оккупанты продолжают оборудовать приграничные районы Брянской и Курской областей;

на Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно пытались прорвать оборону защитников Украины в районах Синьковки Харьковской и Макеевки Луганской областей;

на Бахмутском направлении оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут, там не прекращаются позиционные бои. Силы обороны Украины отразили вражеские атаки в районах Александро-Шультино и Васюковки;

на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях страна-террорист безуспешно пыталась наступать в направлении Новокалиново, Степовое, Авдеевка и Северное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники.

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Генштаб ВСУ также опроверг ранее распространенную информацию о том, что российские оккупанты покинули захваченную Новую Каховку.



По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла в Украине около 168 150 оккупантов, из них 660 — за последние сутки.