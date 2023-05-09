Российские оккупанты не смогли продвинуться в Бахмуте и вывозят детей в Бердянск в Запорожской области — Генштаб
Защитники Украины в районе Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 9 мая, на 440-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных и 30 авиаударов, около 30 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты на всех направлениях. Враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования (защитники Украины сбили 15 из них) и три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке, пострадала гражданская инфраструктура;
- вероятность российских ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
- основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки оккупанты провели почти 30 атак на этих участках фронта, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;
- на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
- на Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие российских оккупантов в приграничных районах;
- на Купянском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районе Масютовки и Стельмаховки;
- на Лиманском направлении войска страны-террориста за сутки безуспешно наступали в районе Белогоровки;
- на Бахмутском направлении россияне продолжают наступать — в течение суток враг безуспешно пытался наступать в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Ступочек;
- на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты не наступали;
- на Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, продолжают обстреливать населенные пункты;
- 8 мая российские оккупанты начали вывозить из Каменки-Днепровской Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста с родителями, работников образовательной и бюджетной сфер. Желающих было немного. Людей вывозят во временно захваченный Бердянск. В то же время всех медработников из местной больницы вызвали на работу;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и их техники, два удара — по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения российских войск и станцию радиоэлектронной борьбы врага.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла 195 620 оккупантов, из них 650 — за последние сутки.