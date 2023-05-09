Российские оккупанты не смогли продвинуться в Бахмуте и вывозят детей в Бердянск в Запорожской области — Генштаб

9 мая, 19:29
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Защитники Украины в районе Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины в районе Соледара Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 9 мая, на 440-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных и 30 авиаударов, около 30 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты на всех направлениях. Враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования (защитники Украины сбили 15 из них) и три ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке, пострадала гражданская инфраструктура;
  • вероятность российских ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки оккупанты провели почти 30 атак на этих участках фронта, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования вражеских наступательных группировок;
  • на Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие российских оккупантов в приграничных районах;
  • на Купянском направлении россияне пытались улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районе Масютовки и Стельмаховки;
  • на Лиманском направлении войска страны-террориста за сутки безуспешно наступали в районе Белогоровки;
  • на Бахмутском направлении россияне продолжают наступать — в течение суток враг безуспешно пытался наступать в Бахмуте, а также в направлении Ивановского и Ступочек;
  • на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты не наступали;
  • на Марьинском направлении Силы обороны отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются, продолжают обстреливать населенные пункты;
  • 8 мая российские оккупанты начали вывозить из Каменки-Днепровской Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста с родителями, работников образовательной и бюджетной сфер. Желающих было немного. Людей вывозят во временно захваченный Бердянск. В то же время всех медработников из местной больницы вызвали на работу;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов и их техники, два удара — по вражеским зенитно-ракетным комплексам. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения российских войск и станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла 195 620 оккупантов, из них 650 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Запорожская область Бердянск Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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