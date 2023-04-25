Оккупанты грабят жителей Херсонской области, Силы обороны отразили 36 вражеских атак на востоке — Генштаб

25 апреля, 19:10
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Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины на линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 25 апреля, на 426-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки Россия нанесла два ракетных удара из ЗРК С-300 по центру Купянска Харьковской области, есть погибшие и раненые мирные жители, разрушен краеведческий музей, пострадала другая гражданская инфраструктура. Оккупанты нанесли шесть авиаударов и более десяти раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, продолжали обстрелы населенных пунктов на всех направлениях;
  • вероятность ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;
  • основные усилия российских оккупантов сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Защитники Украины отразили 36 вражеских атак на этих участках фронта, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;
  • на Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага;
  • на Лиманском направлении россияне не наступали;
  • на Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать, идут тяжелые бои за Бахмут. Также россияне безуспешно пытались наступать в направлении Богдановки, Хромово и Клещеевки;
  • на Авдеевском направлении россияне безуспешно наступали возле Северного и Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском направлении за сутки защитники Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки;
  • на Шахтерском направлении россияне не наступали;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, российскому обстрелу подверглись более 30 населенных пунктов;
  • в Урзуфе Донецкой области российские оккупанты разместили до 200 своих военных в детском лагере. Также оккупанты продолжают устраивать военные объекты в детских учебных заведениях, используют мирных жителей как «живой щит»;
  • в Кардашинке Херсонской области военные страны-агрессора ночью обыскивают дома, крадут бытовую технику и машины у гражданских;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники, один удар — по вражескому ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия поразили российский ЗРК, район сосредоточения оккупантов и их техники, а также вражескую радиолокационную станцию.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист РФ потеряла около 187 770 оккупантов, из них 690 — за последние сутки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Марьинка Херсонская область Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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