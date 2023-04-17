ВСУ отбили более 50 атак оккупантов и сбили БПЛА Мерлин — Генштаб 17 апреля, 19:03 Защитники Украины в районе Бахмута, март 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 17 апреля, на 418-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



за сутки российские оккупанты нанесли 34 авиаудара, 31 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, ранены мирные жители. Вероятность ударов по всей территории Украины остается высокой;

враг несет серьезные потери, основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . За сутки защитники Украины отразили на этом участке фронта более 50 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев;

. За сутки защитники Украины отразили на этом участке фронта более 50 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев; на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков наступательных группировок оккупантов, в Беларуси продолжают « комплексную проверку боеготовности»;

нет признаков наступательных группировок оккупантов, в Беларуси продолжают комплексную проверку боеготовности»; на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки;

россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки; на Лиманском направлении оккупанты пытались наступать возле Спорного;

оккупанты пытались наступать возле Спорного; на Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут, войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ивановского и Предтечино;

продолжаются бои за Бахмут, войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ивановского и Предтечино; на Авдеевском направлении оккупанты наступали в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области;

оккупанты наступали в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области; на Марьинском направлении защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки на Марьинку;

защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки на Марьинку; на Шахтерском направлении россияне не наступали;

россияне не наступали; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться;

оккупанты продолжают обороняться; в Зайцево Донецкой области прибыли 200 новомобилизованных оккупантов, которые должны восполнить потери войск страны-террориста. По данным Генштаба, они подавлены из-за отсутствия четких указаний, недостаточной подготовки и плохого обеспечения, поэтому всячески пытаются избежать участия в боевых действиях;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, сбит вражеский разведывательный беспилотник типа Мерлин;

ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по двум районам сосредоточения оккупантов и вражеской станции радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировано около 182 660 оккупантов (из них 590 — за последние сутки).