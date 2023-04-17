ВСУ отбили более 50 атак оккупантов и сбили БПЛА Мерлин — Генштаб

17 апреля, 19:03
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Защитники Украины в районе Бахмута, март 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Защитники Украины в районе Бахмута, март 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 17 апреля, на 418-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • за сутки российские оккупанты нанесли 34 авиаудара, 31 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, ранены мирные жители. Вероятность ударов по всей территории Украины остается высокой;
  • враг несет серьезные потери, основные усилия россиян сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники Украины отразили на этом участке фронта более 50 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев;
  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков наступательных группировок оккупантов, в Беларуси продолжают «комплексную проверку боеготовности»;
  • на Купянском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Синьковки;
  • на Лиманском направлении оккупанты пытались наступать возле Спорного;
  • на Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут, войска страны-террориста безуспешно пытались наступать в районе Ивановского и Предтечино;
  • на Авдеевском направлении оккупанты наступали в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском направлении защитники Украины отбили многочисленные вражеские атаки на Марьинку;
  • на Шахтерском направлении россияне не наступали;
  • на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают обороняться;
  • в Зайцево Донецкой области прибыли 200 новомобилизованных оккупантов, которые должны восполнить потери войск страны-террориста. По данным Генштаба, они подавлены из-за отсутствия четких указаний, недостаточной подготовки и плохого обеспечения, поэтому всячески пытаются избежать участия в боевых действиях;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, сбит вражеский разведывательный беспилотник типа Мерлин;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по двум районам сосредоточения оккупантов и вражеской станции радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировано около 182 660 оккупантов (из них 590 — за последние сутки).

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Марьинка Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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