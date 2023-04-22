Силы обороны отразили 40 вражеских атак на Донбассе, оккупанты усилили репрессии на Запорожской АЭС — Генштаб 22 апреля, 19:14 Защитники Украины на пути в Бахмут, апрель 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 22 апреля, на 423-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты за сутки нанесли три ракетных, 24 авиаудара и около 20 раз вела обстрел из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура;

вероятность ракетных и авиаударов по всей Украине остается высокой;

основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . Защитники Украины отразили около 40 российских атак на этих направлениях, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку;

. Защитники Украины отразили около 40 российских атак на этих направлениях, самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку; на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не изменилась;

оперативная обстановка не изменилась; на Лиманском направлении оккупанты в течение суток не наступали, вражеским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области;

оккупанты в течение суток не наступали, вражеским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, Диброва, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области; на Бахмутском направлении вражеское наступление продолжается, идут тяжелые бои за Бахмут. Враг безуспешно наступал в районах Григоровки, Хромово и Ивановского, обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в том числе Бахмут, Часов Яр и Нью-Йорк;

вражеское наступление продолжается, идут тяжелые бои за Бахмут. Враг безуспешно наступал в районах Григоровки, Хромово и Ивановского, обстрелам подверглись 16 населенных пунктов, в том числе Бахмут, Часов Яр и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении войска страны-террориста безуспешно наступали в районе Новокалиново Донецкой области, были обстреляны больше шести населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское;

войска страны-террориста безуспешно наступали в районе Новокалиново Донецкой области, были обстреляны больше шести населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское; на Марьинском направлении защитники Украины отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области, оккупанты обстреляли Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Новомихайловку Донецкой области;

защитники Украины отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области, оккупанты обстреляли Красногоровку, Георгиевку, Марьинку, Новомихайловку Донецкой области; на Шахтерском направлении россияне в течение суток не наступали, обстреливали Богоявленку, Угледар, Новомайорское;

россияне в течение суток не наступали, обстреливали Богоявленку, Угледар, Новомайорское; на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются, обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов;

оккупанты обороняются, обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов; во временно захваченном Энергодаре Запорожской области россияне увеличили количество патрулей, начали больше придираться к документам и тщательнее проверять машины на блокпостах. Оккупанты также ограничили посещение лесных зон, сотрудники ФСБ РФ «берут на контроль» украинцев, которых там заметили;

Запорожской области россияне увеличили количество патрулей, начали больше придираться к документам и тщательнее проверять машины на блокпостах. Оккупанты также ограничили посещение лесных зон, сотрудники ФСБ РФ «берут на контроль» украинцев, которых там заметили; спецслужбы РФ организовали в Энергодаре скрытое наблюдение за украинцами, которые отказались получать паспорт страны-агрессора. ФСБ интересует, как деньги с подконтрольной Украине территории перечисляют на временно захваченные территории и как их конвертируют в наличные;

из-за критической нехватки на временно захваченной Запорожской АЭС квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, россияне усилили психологическое и физическое давление на персонал. Они запугивают, угрожают, шантажируют и пытают сотрудников, заставляя их получать российское гражданство и подписывать договоры с корпорацией Росатом;

квалифицированных работников, готовых работать на оккупантов, россияне усилили психологическое и физическое давление на персонал. Они запугивают, угрожают, шантажируют и пытают сотрудников, заставляя их получать российское гражданство и подписывать договоры с корпорацией Росатом; авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники. Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения оккупантов и один вражеский склад боеприпасов.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла в Украине около 185 730 оккупантов, из них 680 — за последние сутки.