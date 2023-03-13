В Бахмуте продолжаются бои, на ЗАЭС не хватает специалистов — Генштаб 13 марта, 18:49 Защитник Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 13 марта, на 383-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, продолжают попытки выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей;

за сутки враг нанес 29 авиа- и шесть ракетных ударов, в частности, по лицею в Зноб-Новгородском Сумской области, в результате чего погиб один и были ранены пять мирных жителей. Также россияне ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке Донецкой области, погибла местная жительница. Россияне более десяти раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;

уровень ракетной угрозы остается высоким по всей Украине;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков наступательных группировок врага нет. Оккупанты продолжают строить заграждения в приграничных районах Брянской и Курской областей;

на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону защитников Украины, безуспешно наступали в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки;

на Бахмутском направлении оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Защитники Украины отразили вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки, Часова Яра, Ивановского, в Бахмуте продолжаются бои;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно пытались наступать в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки;

на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты наступают;

в Беловодскую районную больницу в Луганской области оккупанты привезли 150 боевиков ЧВК Вагнер на лечение;

во временно захваченном Энергодаре на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит опытных специалистов, которые могут обеспечивать работу станции, после того, как российские оккупанты « устроили» туда людей без опыта и стажа. У представителей Росатома закончился срок контракта, им отказали в подписании нового или продлении действующего контракта. Также представителям страны-агрессора не разрешили вернуться в Россию, «поскольку работать на АЭС особенно некому», заявили в Генштабе;

устроили» туда людей без опыта и стажа. У представителей Росатома закончился срок контракта, им отказали в подписании нового или продлении действующего контракта. Также представителям страны-агрессора не разрешили вернуться в Россию, «поскольку работать на АЭС особенно некому», заявили в Генштабе; авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла почти 160 тысяч оккупантов, из них 710 за последние сутки.