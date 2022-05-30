«Бои достигли максимальной интенсивности». Войска РФ ведут огонь вдоль всей линии столкновения на востоке Украины — Минобороны 30 мая, 17:07 Цей матеріал також доступний українською Cамые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях (Фото:Оперативное командование Запад/Facebook)

Войска РФ ведут огонь вдоль всей линии столкновения, а бои на востоке страны достигли максимальной интенсивности, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

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«Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны», — сказал Мотузянык во время брифинга.

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Он также подчеркнул, что для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить украинские войска в Донецкой и Луганской областях. По данным Минобороны, самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

«Российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к временно оккупированной АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. Такими являются тактические планы России», — подчеркнул он.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, обстановка на востоке Украины остается сложной, что обусловлено угрозой оцепления группировки украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, где сосредоточены основные усилия оккупантов.

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