Боевики «ЛНР» вводят комендантский час на захваченных районах Луганской области 18 марта, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Боевик «ЛНР» в поврежденном здании школы в Молодежном, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник ввел комендантский час в новых захваченных районах Луганской области. Речь идет о той территории, которую заняли российские войска после 24 февраля.

Об этом говорится на сепаратистских сайтах, сообщает Новости Донбасса.

Сообщается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 по московскому времени или с 20:00 до 04:00 по Киеву.

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На территориях Луганской области, которые были оккупированы до 24 февраля, комендантский час действует с 22:00 до 03:00 по Киеву.

18 марта глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай опроверг российские фейки о том, что оккупанты якобы захватили область.

Ранее 18 марта глава ОГА сообщал, что бои идут по всей линии, выстроенной украинскими защитниками, Северодонецк, Кременная, Горское, Лисичанск находятся под обстрелами российские оккупантов. В Лисичанске россияне обстреляли больницу, в Кременной в результате обстрелов повреждены коммуникации.

На временно захваченных территориях оккупанты пытают украинских активистов, похищают жителей и занимаются мародерством, добавил Гайдай.

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