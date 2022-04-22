За сутки украинские защитники отбили 10 вражеских атак на Донбассе, уничтожено 33 единицы техники

22 апреля, 00:01
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Поддержи НВ

Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Также ликвидировали 10 воздушных целей оккупантов.

«В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — сообщили в штабе ООС.

Видео дня
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/355108756644441
Читайте также:
От Москвы до Донбасса. Россиян ждет ад — интервью НВ с экс-министром обороны Украины
https://www.youtube.com/embed/P4ORT1JUBOk

20 апреля в Министерстве обороны Украины сообщили, что решающая битва с российскими захватчиками на Донбассе уже началась.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X