За сутки украинские защитники отбили 10 вражеских атак на Донбассе, уничтожено 33 единицы техники 22 апреля, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Штаб Операции Объединенных Сил сообщил, что за последние сутки на Донбассе было отбито 10 атак российских оккупантов, украинские защитники уничтожили 33 единицы техники.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Также ликвидировали 10 воздушных целей оккупантов.

«В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — сообщили в штабе ООС.

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20 апреля в Министерстве обороны Украины сообщили, что решающая битва с российскими захватчиками на Донбассе уже началась.

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