Два украинских биатлониста присоединились к украинской армии

14 марта, 02:08
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Анастасия Меркушина (Фото:Радио Свобода)

Анастасия Меркушина (Фото:Радио Свобода)

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный присоединились к украинской армии после начала войны России против Украины.

«На мировых аренах в мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Пора защищать его и сменить биатлонную винтовку на автомат. Наш флаг стал символом Свободы и Независимости, Украина теперь — граница между миром и войной, а я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины», — заявила Меркушина.

То, что к армии также присоединился Дмитрий Подручный сообщило Радио Свобода. В каких войсках служит спортсмен не сообщается.

https://www.youtube.com/embed/N2KY511ldeA

14 марта начался 18 день войны России против Украины. Российская армия совершает бесчисленные военные преступления, однако тотальная изоляция Москвы от мира углубляется каждые сутки.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Биатлон Война России против Украины

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