Ожидаются данные от пограничников. Укрзалізниця сообщила о случаях высадки беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС

18 апреля, 00:42
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Укрзалізниця сообщила, что беженцев не пустили в ЕС (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Укрзалізниця сообщила, что беженцев не пустили в ЕС (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

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Компания Укразалізниця сообщила о случаях, когда на границе из поезда высадили людей без загранпаспорта, которые направлялись в Европейский союз.

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В компании сообщили, что в данный момент не получали от Госпогранслужбы информации об изменении правил для беженцев, которые уезжают из Украины из-за войны.

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«Поскольку Укрзалізниця не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких пояснений по недопуску беженцев без загранпаспортов», — заявили в компании.

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15 апреля сообщалось, что 870 тысяч украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.

По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беженцы Укрзализныця Загранпаспорт Война России против Украины

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