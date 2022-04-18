Ожидаются данные от пограничников. Укрзалізниця сообщила о случаях высадки беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС 18 апреля, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Укрзалізниця сообщила, что беженцев не пустили в ЕС (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Компания Укразалізниця сообщила о случаях, когда на границе из поезда высадили людей без загранпаспорта, которые направлялись в Европейский союз.

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В компании сообщили, что в данный момент не получали от Госпогранслужбы информации об изменении правил для беженцев, которые уезжают из Украины из-за войны.

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«Поскольку Укрзалізниця не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких пояснений по недопуску беженцев без загранпаспортов», — заявили в компании.

15 апреля сообщалось, что 870 тысяч украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.

По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу , около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.



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