Ожидаются данные от пограничников. Укрзалізниця сообщила о случаях высадки беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС
Укрзалізниця сообщила, что беженцев не пустили в ЕС (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
Компания Укразалізниця сообщила о случаях, когда на границе из поезда высадили людей без загранпаспорта, которые направлялись в Европейский союз.
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В компании сообщили, что в данный момент не получали от Госпогранслужбы информации об изменении правил для беженцев, которые уезжают из Украины из-за войны.
«Поскольку Укрзалізниця не получала от ГНСУ предупреждений об изменениях в правилах пересечения границы гражданами Украины, ожидаем от коллег более четких пояснений по недопуску беженцев без загранпаспортов», — заявили в компании.
15 апреля сообщалось, что 870 тысяч украинских беженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.
По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.
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