Байрактар уничтожил пункт управления артиллерией оккупантов — видео
Момент удара Байрактара (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения пункта управления артиллерией российских оккупантов.
Техника была уничтожена беспилотником Байрактар.
12 марта ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины.
Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган.
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