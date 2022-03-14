Байрактар уничтожил пункт управления артиллерией оккупантов — видео

14 марта, 00:15
Цей матеріал також доступний українською
Момент удара Байрактара (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)

Момент удара Байрактара (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения пункта управления артиллерией российских оккупантов.

Техника была уничтожена беспилотником Байрактар.

Читайте также:
96 танков, 20 градов и 8 бензовозов. Bayraktar в Сумской области ликвидировал заправочную базу российских оккупантов

12 марта ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины.

Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Байрактар Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ