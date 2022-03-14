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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган .

12 марта ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины.

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