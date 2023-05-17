Силы обороны ударили по оккупантам и их складам, сбили два вражеских Орлана — Генштаб
Защитники Украины после учений в Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 17 мая, на 448-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- за сутки российские оккупанты нанесли пять ударов по Бахмуту и Херсону из ЗРК С-300, нанесли 32 авиаударов и более 40 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня, продолжают обстреливать населенные пункты на всех направлениях. Есть погибшие и раненые мирные жители, повреждены частные дома, гражданская и административная инфраструктура;
- вероятность ракетных и авиаударов по всей Украине остается высокой;
- основные усилия россиян сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки там произошло 25 боестолкновений. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев;
- на Купянском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районах Масютовки и Новоселовского;
- на Лиманском направлении за сутки враг наступал в районе Невского;
- на Бахмутском направлении продолжается наступление войск страны-террориста, идут тяжелые бои за Бахмут. За сутки россияне безуспешно наступали в направлении Ивановского;
- на Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты не наступали;
- на Марьинском направлении Силы обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;
- на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, обстрелял более 20 населенных пунктов;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и их военной техники, в том числе пять — по вражеским ЗРК. За сутки уничтожены два российских разведывательных БПЛА Орлан-10;
- ракетные войска и артиллерия поразили один российский пункт управления, шесть районов сосредоточения оккупантов, два склада боеприпасов, два склада топливно-смазочных материалов, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства ПВО и еще две вражеские цели.
По данным Генштаба, потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения превысили 200 тысяч российских оккупантов.