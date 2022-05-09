«Не нужны люди, только земли». «Бабушка с красным флагом» рассказала о планах Путина в Украине 9 мая, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Бабушка, встречавшая военных с советским флагом (Фото:Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки / Telegram)

Бабушка, встречавшая военных с советским флагом, из которой российская пропаганда сделала символ нападения на Украину, раскаялась в своем поступке.

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Сотрудникам Центра стратегических коммуникаций она рассказала, что после того, как ее эвакуировали украинские военнослужащие, она сделала выводы.

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«Не нужны Путину люди, украинцы, ему только земли нужны. Я понимаю того парня, что топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом…», — заявила она.

Женщина говорит, что значительное влияние на то, как она понимала ситуацию, имел священник УПЦ Московского патриархата. В частности, она была уверена, что красный флаг — российский.

Ранее Центр стратегических коммуникаций опубликовал в своих соцсетях видео с этой женщиной, где она объясняет свой поступок тем, что хотела добиться того, чтобы оккупанты не уничтожали ее населенный пункт.

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