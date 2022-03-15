Бои за Мариуполь: Азов ликвидировал генерал-майора оккупантов и уничтожил часть 22 бригады ГРУ РФ

15 марта, 11:14
Цей матеріал також доступний українською
Уничтожена часть 22 бригады ГРУ РФ (Фото:Азов)

Уничтожена часть 22 бригады ГРУ РФ (Фото:Азов)

В боях за Мариуполь бойцы полка Азов ликвидировали генерал-майора российских оккупантов и уничтожили части 22 бригады ГРУ РФ.

Об этом полк Азов сообщил в Telegram.

Личность ликвидированного генерал-майора Российской Федерации пока неизвестна.

Изображение 18+

Азов
Фото: Азов

Уничтожены части 22 бригады ГРУ РФ.

Азов
Фото: Азов
Азов
Фото: Азов
Азов
Фото: Азов

Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе

https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4
Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ