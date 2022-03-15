Бои за Мариуполь: Азов ликвидировал генерал-майора оккупантов и уничтожил часть 22 бригады ГРУ РФ 15 марта, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Уничтожена часть 22 бригады ГРУ РФ (Фото:Азов)

В боях за Мариуполь бойцы полка Азов ликвидировали генерал-майора российских оккупантов и уничтожили части 22 бригады ГРУ РФ.

Об этом полк Азов сообщил в Telegram.

Личность ликвидированного генерал-майора Российской Федерации пока неизвестна.

Изображение 18+

Фото: Азов

Уничтожены части 22 бригады ГРУ РФ.

Фото: Азов

Фото: Азов

Фото: Азов

Полк Азов показал, как уничтожает вражеские танки в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/yj326x3wYb4

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