Бои за Мариуполь: Азов ликвидировал генерал-майора оккупантов и уничтожил часть 22 бригады ГРУ РФ
Уничтожена часть 22 бригады ГРУ РФ (Фото:Азов)
В боях за Мариуполь бойцы полка Азов ликвидировали генерал-майора российских оккупантов и уничтожили части 22 бригады ГРУ РФ.
Об этом полк Азов сообщил в Telegram.
Личность ликвидированного генерал-майора Российской Федерации пока неизвестна.
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Уничтожены части 22 бригады ГРУ РФ.
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