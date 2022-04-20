Спасти раненых и вывезти тела погибших. Азов готов эвакуироваться из Мариуполя — замкомандира полка

20 апреля, 20:54
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Ситуация в Мариуполе, 19 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 19 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Полк Азов, который обороняет Мариуполь, готов эвакуироваться, чтобы спасти личный состав, забрать раненых и тела погибших.

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Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

По его словам, участники украинской делегации Давид Арахамия и Михаил Подоляк готовы приехать на переговоры в Мариуполь с российской стороной, чтобы эвакуировать оставшийся там военный гарнизон.

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Кроме того, гражданские, находящиеся на территории Азовстали, не смогли эвакуироваться из-за постоянных обстрелов. Азов просит создать надлежащие условия и их выпустить.

Ранее Паламарь заявлял, что силы российских оккупантов в блокадном Мариуполе значительно превосходят силы украинской обороны, которые до сих пор защищают город.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Полк Азов Давид Арахамия Михаил Подоляк Война России против Украины

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