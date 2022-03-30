Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел оккупантов
Эвакуиация из Лисичанска (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
Во время очередной эвакуации жителей Лисичанска 30 марта автобус попал под обстрел россиян. Пострадавших и жертв нет.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Всего за день из этого города спасены 260 человек.
Также из Рубежного эвакуированы 25 человек, из Северодонецка — 73, из Кременной — 58, из Попасной — 13.
Гораздо больше было желающих выбраться из Попасной. Однако автобус не смог вернуться за другими, потому что в это время по городу россияне нанесли авиаудар.
«В настоящее время в поезде находятся 376 эвакуированных. Остальные уже на железнодорожных вокзалах Донецкой области», — заявил он.
Рано утром 30 марта российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска. Известно о жертвах и пострадавших, но их точное количество пока не назвали.
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