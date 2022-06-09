За сутки украинская авиация уничтожила 9 беспилотников и 10 единиц российской техники

9 июня, 01:47
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Украинская авиация продолжает уничтожать вражеские войска (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинская авиация продолжает уничтожать вражеские войска (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за последние сутки авиация уничтожила не менее 10 единиц вражеской техники.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 8 июня также поразили девять беспилотных летательных аппарата Орлан-10.

«В течение суток 8 июня ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Уничтожены не менее десяти единиц боевой бронированной техники и около двух десятков рашистов», — сообщили в командовании.

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Накануне, 7 июня ударная авиация, под прикрытием истребителей, уничтожила около восьми единиц техники, поразила склады горюче-смазочных материалов, склады боеприпасов врага и живую силу врага.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/390741573093797

Ранее сообщалось, что украинские защитники и защитницы отразили семь атак оккупантов на Донбассе, а на одной локации еще идет бой. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

  • 3 танка;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
https://www.youtube.com/watch?v=aqZa0dkUpqk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиация Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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