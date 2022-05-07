Российская авиация нанесла по Сумской области два ракетных удара, пострадал пограничник 7 мая, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Обломки одной из ракет (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

7 мая российская авиация обстреляла ракетами «воздух — земля» территории Миропольской и Хотинской общин в Сумской области.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что в результате обстрела ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины.

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Как позже сообщили в МВД Украины, вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области.

«Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35. Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы Юнаковка Сумского отряда», — говорится в сообщении

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