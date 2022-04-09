На восстановление Чернигова уйдет четыре года — Атрошенко 9 апреля, 03:21 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Чернигове (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что для восстановления города после обстрелов российских оккупантов понадобится не менее четырех лет.

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Об этом сообщает Укринформ.

"На восстановление Чернигова понадобится четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года, год – проекты», – заявил Атрошенко.



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Мэр подчеркнул, что специалистам понадобится не менее двух недель, чтобы провести предварительную оценку разрушений из-за действий врага.

"Война еще не закончилась. Она может вернуться в любую минуту. Опосредованно подтверждение ужасов, которые перенес Чернигов, мы видим по количеству ящиков от российского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120-го калибра. Это принесло значительные разрушения частного жилья. Больше всего пострадали по всем направлениям пригороды. В Чернигове значительные повреждения есть у сотен многоэтажек", - заявил Атрошенко.

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Он уточнил, что серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации. Те, что на поверхности, в частности провода, уничтожены почти на 70-100%.

"Ущерб огромный - на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около 200-300 млн евро", - сказал Атрошенко.

Ранее мэр заявил, что Чернигов в результате обстрелов и атак российских оккупантов уничтожен на 70%.

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