Отбито 17 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе сбили два вертолета и пять беспилотников

16 мая, 00:42
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Обломки российского беспилотника Орлан-10 (Фото:Генштаб ВСУ)

Обломки российского беспилотника Орлан-10 (Фото:Генштаб ВСУ)

Командование Операции объединенных сил сообщило, что за последние сутки на Донбассе были отбиты 17 атак российских оккупантов.

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«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике», — сообщили в командовании.

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За сутки украинские защитники на Донбассе уничтожили:

  • 3 танка;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль;
  • 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28);
  • 5 беспилотников Орлан-10.
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Всего за прошедшую неделю военнослужащие отразили 93 вражеских атаки.

«Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбито 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов», — сообщили в командовании ООС.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/371087211713262

Ранее сообщалось, что на Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

https://www.youtube.com/watch?v=T8yImZme28Q
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Вертолет Беспилотник Вертолеты Беспилотники Война в Украине Война России против Украины

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