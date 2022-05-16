Отбито 17 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе сбили два вертолета и пять беспилотников
Обломки российского беспилотника Орлан-10 (Фото:Генштаб ВСУ)
Командование Операции объединенных сил сообщило, что за последние сутки на Донбассе были отбиты 17 атак российских оккупантов.
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«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике», — сообщили в командовании.
За сутки украинские защитники на Донбассе уничтожили:
- 3 танка;
- 1 артиллерийскую систему;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль;
- 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28);
- 5 беспилотников Орлан-10.
Всего за прошедшую неделю военнослужащие отразили 93 вражеских атаки.
«Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбито 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов», — сообщили в командовании ООС.
Ранее сообщалось, что на Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
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