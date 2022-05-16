Отбито 17 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе сбили два вертолета и пять беспилотников 16 мая, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Обломки российского беспилотника Орлан-10 (Фото:Генштаб ВСУ)

Командование Операции объединенных сил сообщило, что за последние сутки на Донбассе были отбиты 17 атак российских оккупантов.

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«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике», — сообщили в командовании.

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За сутки украинские защитники на Донбассе уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль;

2 вражеских вертолета ( Ка-52 и Ми-28);

Ка-52 и Ми-28); 5 беспилотников Орлан-10.



Всего за прошедшую неделю военнослужащие отразили 93 вражеских атаки.

«Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбито 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов», — сообщили в командовании ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подразделения российских оккупантов пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.



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